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Грэм обновил один из клубных рекордов «Сочи», установленный Щитовым в сезоне-2014/2015

Грэм обновил один из клубных рекордов «Сочи», установленный Щитовым в сезоне-2014/2015
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В эти минуты в Сочи на стадионе «Шайба» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сочи» принимает нижнекамский «Нефтехимик». Идёт третий период, гости ведут – 4:2.

В этой игре 29-летний канадский защитник «Сочи» Джесси Грэм вписал своё имя в историю клуба. Благодаря голу и результативной передачей он сумел превзойти лучшее бомбардирское достижение в истории защитников команды. На его счету стало 32 (9+23) очка в то время, как у рекордсмена в лице Никиты Щитова в сезоне-2014/2015 было 31 (8+23) результативное действие.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Всего за карьеру в КХЛ Джесси Грэм принял участие в 128 матчах, в которых отметился 51 (9+42) результативным действием.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Сериков (Селезнёв) – 14:15 (5x5)     0:2 Точилкин – 23:39 (5x5)     1:2 Чебыкин (Криштоф, Грэм) – 25:42 (5x4)     1:3 Соколов (Митякин) – 29:07 (5x5)     2:3 Грэм (Рассказов) – 30:01 (5x5)     2:4 Дергачёв (Белозёров, Хлыстов) – 34:11 (5x5)     2:5 Точилкин (Митякин) – 55:03 (4x4)    
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