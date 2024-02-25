Грэм обновил один из клубных рекордов «Сочи», установленный Щитовым в сезоне-2014/2015

В эти минуты в Сочи на стадионе «Шайба» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Сочи» принимает нижнекамский «Нефтехимик». Идёт третий период, гости ведут – 4:2.

В этой игре 29-летний канадский защитник «Сочи» Джесси Грэм вписал своё имя в историю клуба. Благодаря голу и результативной передачей он сумел превзойти лучшее бомбардирское достижение в истории защитников команды. На его счету стало 32 (9+23) очка в то время, как у рекордсмена в лице Никиты Щитова в сезоне-2014/2015 было 31 (8+23) результативное действие.

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Всего за карьеру в КХЛ Джесси Грэм принял участие в 128 матчах, в которых отметился 51 (9+42) результативным действием.