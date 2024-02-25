Московское «Динамо» узнало соперника по первому раунду Кубка Гагарина

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Благодаря победе «Куньлунь Ред Стар» над санкт-петербургским СКА (3:2) в номинально гостевой встрече регулярного чемпионата КХЛ, прошедшей на «СКА Арене», московское «Динамо» гарантировало себе первую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Таким образом, «Динамо» узнало своего оппонента по первому раунду Кубка Гагарина – им станет минское «Динамо» (67), которое завершит сезон на восьмой позиции, несмотря на предстоящий матч с московским «Спартаком». Старт серии запланирован на 1 марта.

СКА же встретится в плей-офф либо с нижегородским «Торпедо» (74), либо с московским ЦСКА (75).

Свой заключительный матч в регулярном сезоне подопечные Алексея Кудашова проведут завтра, 26 февраля. Бело-голубые на домашнем льду примут московский ЦСКА.