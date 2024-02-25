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В московском «Динамо» прокомментировали первое за 10 лет завоевание Кубка Континента

В московском «Динамо» прокомментировали первое за 10 лет завоевание Кубка Континента
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Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин высказался о завоевании второго Кубка Континента спустя 10 лет с момента прошлого триумфа.

«Что этот трофей значит для всей организации? Конечно, мы понимаем, что в принципе в сезоне цель одна – это Кубок Гагарина. Но Кубок Континента — это тоже важный трофей. Выиграть регулярный чемпионат – дорогого стоит. Для этого необходимо гладко пройти регулярку, обойтись без особых спадов, быть примерно на одном уровне. Хорошо сыграть на длинной дистанции – это очень серьёзный результат. У «Динамо» давно не было никаких трофеев, поэтому мы рады.

Кубок Континента стал вознаграждением за серию сложнейших побед на финише чемпионата? Все видят честную работу. Все ребята, тренеры, руководители и сотрудники клуба работают честно. Когда это происходит, наверное, это и воздаётся. На самом деле у нас были очень серьёзные и тяжёлые матчи с мотивированными соперниками. У нас были проблемы и вопросы по составу, есть травмированные, но ребята серьёзно ко всему отнеслись, сыграли до конца. Поэтому это заслуженное первое место», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Напомним, первый трофей «Динамо» был завоеван в 2014 году. В сезоне-2013/2014 бело-голубые набрали 115 очков в 54 матчах, опередив ближайшего преследователя в лице магнитогорского «Металлурга» (108).

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