Гол и ассистентский хет-трик Кучерова принесли «Тампе» победу над «Нью-Джерси»
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В Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Кучеров, Хагель) – 21:27 0:2 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 24:15 1:2 Тоффоли (Хьюз, Хьюз) – 26:01 (pp) 1:3 Хагель (Пойнт, Кучеров) – 49:38 1:4 Кучеров (Хагель) – 58:25
В составе «молний» отличились Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Брэндон Хагель и Никита Кучеров (пустые ворота). Автором единственной заброшенной шайбы «Дэвилз» стал Тайлер Тоффоли.
30-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров за 21 минуту 27 секунд на льду также оформил ассистентский хет-трик, первым в текущем сезоне преодолев отметку в 100 очков. Он завершил игру с показателем полезности «+4».
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский остался в запасе на этот матч, а его шведский сменщик Юнас Юханссон совершил 18 сейвов.
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