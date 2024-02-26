«Ларионов сказал, что мы не работяги». Игрок «Сочи» — о работе с тренером в сборной России

27-летний российский нападающий «Сочи» Артур Тянулин поделился мнением о работе под руководством Игоря Ларионова, возглавляющего нижегородское «Торпедо», в олимпийской сборной России.

«Как работалось с Ларионовым в олимпийской сборной? У нас было всё скомкано, был ковид, много кто болел. Тренировались только два дня на сборе, если я правильно помню, но за неделю я очень много получил. Игорь Николаевич вселяет в каждого игрока уверенность, а в плане питания просто не было времени рассказывать, как правильно всё это организовать. В хоккейных и психологических аспектах это был просто неоценимый опыт.

Помню, мы проигрывали после первого или второго периода, начали заводиться, кричать «давайте поработаем, сейчас побьём их». Игорь Николаевич это услышал, зашёл и подправил: мы не работяги, привёл в пример музыкантов, которые приходят не работать, а играть. Ребята были удивлены такому. Ларионов прививал нам, чтобы мы играли, а не работали», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, в нынешнем сезоне Тянулин принял участие в 63 матчах в составе «Сочи», отметившись 45 (17+28) результативными действиями при показателе полезности «-21».

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате» уже сегодня в 10:00 мск.