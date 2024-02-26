Гол и ассистентский покер Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

В составе победителей забивали Сидни Кросби, Брайан Раст (дважды), Эмиль Бемстрём, Дрю О'Коннор, Рикард Ракелль и Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. Отметим, Кросби также сделал четыре результативные передачи.

За «Филадельфию» забивали Трэвис Санхайм (дважды), Тайсон Фёрстер (дважды), Скотт Лотон и Кэм Йорк.

«Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.