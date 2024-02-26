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Гол и ассистентский покер Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Гол и ассистентский покер Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:6.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2024, воскресенье. 23:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
7 : 6
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Санхайм (Лотон, Люкселль) – 02:11     1:1 Кросби (Раст, Ракелль) – 09:38     2:1 Раст (Петтерссон, Кросби) – 17:15     2:2 Фёрстер (Типпетт, Уокер) – 20:55     3:2 Раст (Карлссон, Кросби) – 31:15 (pp)     4:2 Бемстрём (Смит, Летанг) – 33:38 (pp)     4:3 Санхайм (Кутюрье) – 36:33     4:4 Лотон (Кейтс, Йорк) – 37:36 (sh)     5:4 О'Коннор (Малкин, Пуустинен) – 46:41     6:4 Ракелль (Кросби, Петтерссон) – 48:38     6:5 Йорк (Люкселль, Фёрстер) – 50:10     7:5 Летанг – 55:13     7:6 Фёрстер (Кутюрье, Лотон) – 57:57 (pp)    

В составе победителей забивали Сидни Кросби, Брайан Раст (дважды), Эмиль Бемстрём, Дрю О'Коннор, Рикард Ракелль и Крис Летанг. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей. Отметим, Кросби также сделал четыре результативные передачи.

За «Филадельфию» забивали Трэвис Санхайм (дважды), Тайсон Фёрстер (дважды), Скотт Лотон и Кэм Йорк.
«Питтсбург» одержал вторую победу подряд. «Филадельфия», в свою очередь, потерпела второе поражение кряду.

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