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Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ

Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
3-й период
4 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Воронков (Марченко, Сиверсон) – 04:34     1:1 Панарин (Фокс) – 14:22     2:1 Марченко (Воронков, Чинахов) – 20:18     2:2 Эдстрём – 31:11     3:2 Рослович (Годро, Дженнер) – 31:57     4:2 Проворов (Рослович, Годро) – 38:35    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал 33-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил личный рекорд по голам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ, покорив достижение сезона 2019/2020 (32).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 33 гола 46 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 249 голов и сделал 492 результативные передачи в 649 играх.

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