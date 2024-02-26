Панарин установил личный рекорд по голам в регулярном чемпионате НХЛ

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе гостей заброшенной шайбой отличился российский нападающий Артемий Панарин. Для россиянина этот гол стал 33-м в нынешнем сезоне. Таким образом, он установил личный рекорд по голам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ, покорив достижение сезона 2019/2020 (32).

В нынешнем сезоне Панарин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 33 гола 46 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ россиянин забил 249 голов и сделал 492 результативные передачи в 649 играх.