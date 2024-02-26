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Кучеров догнал Тейлора по количеству матчей с тремя и более очками за игру

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал экс-игрока «Лос-Анджелес Кингз» Дэйва Тейлора по количеству игр с тремя и более очками за встречу, сообщает официальный сайт НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Джерси» российский форвард забил одну шайбу и сделал три голевых передачи.

Таким образом, для Кучерова это 83-й матч за карьеру, когда он делал минимум три результативных действия за встречу.

Форвард «Тампы» является одним из девяти действующих игроков лиги, имеющих минимум 83 таких матча за свою карьеру. На данный момент лидирует в списке действующих хоккеистов с этим достижением нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (174 матча).

Восьмилетний контракт Никиты Кучерова с «Тампой» на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2026/2027 года.

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