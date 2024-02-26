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Кучеров стал лидером в истории «Тампы» по количеству матчей с двумя и более передачами

30-летний российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в истории клуба по количеству матчей с несколькими голевыми передачами, сообщает пресс‑служба НХЛ.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью‑Джерси» российский форвард забил одну шайбу и сделал три голевых передачи.

Таким образом, для Кучерова это 122‑й матч за карьеру, когда он делал минимум две результативные передачи за встречу. По этому показателю он превзошёл бывшего капитана команды Мартена Сен‑Луи (212 матчей).

Форвард «Тампы» является одним из 12 действующих игроков лиги, имеющих минимум 122 таких матча за свою карьеру. На данный момент лидирует в списке нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (235 матчей).

Восьмилетний контракт Никиты Кучерова с «Тампой» на общую сумму в $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) рассчитан до окончания сезона-2026/2027 года.

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