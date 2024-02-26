«Он очень особенный игрок». Главный тренер «Тампа-Бэй» оценил результативность Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил игру нападающего Никиты Кучерова в матче с «Нью-Джерси» (4:1). Россиянин набрал четыре очка и первым в текущем сезоне достиг отметки в 100 результативных баллов.

«Он очень особенный игрок, и никогда это не было так очевидно, как сегодня. Было приятно наблюдать за его игрой. В этой лиге невозможно победить, не будучи хорошей командой. Один игрок не может сделать это самостоятельно, но вам нужен лидер, и Кучеров является им в раздевалке и на льду. Когда твои лучшие ребята играют правильно, все в команде следуют их примеру. Неудивительно, что он сейчас находится там, где он находится», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Для достижения отметки в 100 набранных очков Кучерову потребовалось лишь 59 игр в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом в истории клуба. Прошлый рекорд – 62 игры в сезоне-2018/2019 — был установлен им же.