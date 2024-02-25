Да что он творит! Кучеров первым выбил 100 очков в сезоне, повторив русский рекорд НХЛ

В предыдущей игре с «Айлендерс» Тампа» прервала трёхматчевую серию поражений, а сегодня переехала из Нью-Йорка в соседний Ньюарк, чтобы встретиться с обитающими там «дьяволами». «Нью-Джерси» ещё не теряет шансов забраться в кубковую восьмёрку на Востоке — перед стартовым вбрасыванием «Дэвилз» отставали от идущей восьмой Филадельфии» на пять очков.

В первом периоде ни одна из команд не смогла добиться преимущества — ни голкипер хозяев Акира Шмид, ни страж ворот «молний» Юнас Юханссон, появившийся на льду лишь в четвёртый раз в 2024 году, не позволили себя переиграть. Зато за первые шесть минут второй трети зрители увидели сразу три заброшенные шайбы. Первый выстрел совершила «Тампа». Лучший бомбардир «Лайтнинг» и всея НХЛ Никита Кучеров получил очень много свободного пространства перед воротами и попытался забить сам, однако путь броску преградил защитник «Дэвилз». Шайба отскочила к Виктору Хедману, который тут же направил её в сетку — швейцарский вратарь был бессилен.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через три минуты преимущество гостей удвоил Брейден Пойнт. Не обошлось без доли везения — канадец наносил бросок из-за линии ворот и попал в конёк Шмиду, от которого шайба закатилась за ленточку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Незадолго до Пойнта коснуться шайбы успел Кучеров, который оформил ассистентский дубль. Но главное даже не это — благодаря второй передаче Никита стал первым игроком в этой регулярке, набравшим 100 очков! На это майкопскому гению потребовалось всего 59 матчей — в истории «Лайтнинг» никто не делал этого быстрее! А предыдущий рекорд — 62 матча — принадлежал… Никите Кучерову — да что же он творит!

Форвард «молний» в четвёртый раз в карьере добрался до такой отметки — это повторение российского рекорда, который до сегодняшнего дня единолично принадлежал Александру Овечкину. Среди действующих игроков НХЛ таким же количеством может похвастаться Леон Драйзайтль, а большим — по шести — Сидни Кросби и Коннор Макдэвид.

«Дэвилз» буквально тут же отыграли одну шайбу — Стивен Стэмкос отправился в штрафной бокс, и Тайлер Тоффоли при помощи братьев Хьюзов реализовал большинство.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Канадец стал первым за четыре года игроком, проводящим первый год в составе «дьяволов», с шестиматчевой результативной серией — в феврале-марте 2020 года такой же отрезок провёл Никита Гусев, который теперь бьёт рекорды в КХЛ.

Но этому матчу просто суждено было стать (очередным) матчем имени Кучерова, ведь в третьем периоде россиянин оформил ассистентский хет-трик. Пусть в голе Брэндона Хагеля на его счету только вторая передача, сути дела это не отменяет. А в самой концовке он ещё и забросил сам, поразив пустые ворота.

Один русский рекорд Никита сегодня повторил — теперь пойдёт за следующим, который установил он сам? Напомню, в сезоне-2018/2019 он набрал 128 очков в одной регулярке. Сейчас на его счету 102 результативных действия, а «Тампе» осталось провести 22 матча. Чтобы превзойти самого себя, Никите нужно идти по графику 1,3 очка за игру. Сейчас он в среднем набирает 1,7 — новому рекорду быть?