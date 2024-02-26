Форвард «Сочи» Тянулин высказался об обмене Рендулича в СКА

Нападающий «Сочи» Артур Тянулин высказался об обмене нападающего Борны Рендулича из сочинского клуба в СКА в середине текущего сезона КХЛ. Хорватский форвард был лидером сочинцев на момент обмена.

«Думаю, некорректно обсуждать обмены игроков, но хочу отметить, что Борна великолепный человек и хоккеист. По-русски он тоже прекрасно говорит. Когда ты хороший человек, ты легко входишь в любой коллектив», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Текущий сезон КХЛ Рендулич начинал в составе «Сочи», за который провёл 16 матчей и набрал 15 (9+6) очков. После перехода в СКА нападающий набрал 27 (11+16) очков в 51 матче.