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Форвард «Сочи» Тянулин высказался об обмене Рендулича в СКА

Форвард «Сочи» Тянулин высказался об обмене Рендулича в СКА
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Нападающий «Сочи» Артур Тянулин высказался об обмене нападающего Борны Рендулича из сочинского клуба в СКА в середине текущего сезона КХЛ. Хорватский форвард был лидером сочинцев на момент обмена.

«Думаю, некорректно обсуждать обмены игроков, но хочу отметить, что Борна великолепный человек и хоккеист. По-русски он тоже прекрасно говорит. Когда ты хороший человек, ты легко входишь в любой коллектив», — сказал Тянулин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Текущий сезон КХЛ Рендулич начинал в составе «Сочи», за который провёл 16 матчей и набрал 15 (9+6) очков. После перехода в СКА нападающий набрал 27 (11+16) очков в 51 матче.

Полное интервью с Артуром Тянулиным читайте на «Чемпионате»:
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