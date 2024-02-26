Защитник СКА Никишин: не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента

Защитник СКА Александр Никишин прокомментировал завершение регулярного чемпионата КХЛ. В заключительном матче регулярки петербургский клуб сенсационно уступил «Куньлуню» (2:3) и потерял шансы на завоевание Кубка Континента.

«Круто, что у меня получилось завершить сезон лучшим бомбардиром команды, что в историю вошёл, но на этом не стоит зацикливаться. Теперь задача в плей-офф себя показать. В целом мы провели хороший регулярный чемпионат, за исключением его начала. Не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента, — все переживания остались в осени, когда мы находились за пределами кубковой зоны», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

Никишин обновил собственный рекорд результативности для российских защитников за одну регулярку. Игрок обороны СКА отметился 56 (17+39) очками в 67 матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024.