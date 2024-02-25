Александр Никишин обновил собственный рекорд результативности для российских защитников

22-летний российский защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (3:2) и обновил одно из собственных достижений.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, Александр Никишин набрал 56-е очко (17+39) в 67-й игре регулярного чемпионата сезона-2023/2024 и обновил собственный рекорд результативности для российских защитников за один регулярный чемпионат. В сезоне-2022/2023 на его счету было 55 (11+44) результативных действий в 65 встречах.

Напомним, за карьеру в КХЛ Никишин принял участие в 253 матчах, отметившись 142 (42+100) результативными действиями при показателе полезности «+58». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.