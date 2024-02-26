Воронков — о голе в ворота «Рейнджерс»: Марченко обещал, что будет больше пасовать

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков прокомментировал свой гол в ворота «Рейнджерс» (4:2) с передачи российского нападающего Кирилла Марченко. Воронков забросил свою четвёртую шайбу в последних шести матчах.
«Две недели назад Марченко обещал, что он будет больше пасовать и играть умнее. Похоже, он сдержал своё обещание», — цитирует Воронкова пресс-служба клуба.
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Текущий сезон является дебютным для Воронкова в НХЛ. Россиянин провёл 51 матч и набрал 30 очков — забросил 16 шайб и отдал 14 результативных передач. Его партнёр по звену Марченко забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач в 55 матчах текущего сезона.
«Коламбус» прервал 10-матчевую победную серию «Рейнджерс» и в следующем матче вновь встретится с «синерубашечниками» 29 февраля.