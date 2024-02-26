Панарин установил личный рекорд в НХЛ! Но его «Рейнджерс» разбила русская банда

Сегодня на «Нейшнвайд-Арена», встретились «Коламбус» и «Рейнджерс». Данная встреча могла ознаменоваться дуэлью российских вратарей, но как Игорь Шестёркин остался в запасе, как и Даниил Тарасов.

Встреча началась с боксёрского поединка между Мэттом Ремпе и Мэтью Оливье, о котором они договорились ещё на предматчевой раскатке. И форвард «жакетов» оказался сильнее, отправив оппонента в нокдаун. Это мгновенно воодушевило хозяев, которые вскоре получили большинство и забросили через секунду после выхода пятого полевого: Марченко отдал шикарную передачу на Воронкова, которому оставалось попасть в пустой угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Гости взвинтили темп, особенно заметен был Артемий Панарин, который сначала попал в штангу, а через несколько минут после этого нанёс очень хитрый бросок, заставший Мерзликина врасплох.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Панарина 33-й в сезоне, что позволило побить ему личный рекорд по голам.

Второй отрезок начался с шедевра имени Кирилла Марченко, который уложил Куика на лёд и буквально занёс шайбу в ворота. В качестве ассистентов выступили Воронков и Чинахов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На экваторе игры «Рейнджерс» вновь сравняли счёт усилиями четвёртого звена, но меньше чем через минуту Джонни Годро шикарной поперечной передачей нашёл Джека Рословича, который вновь вывел хозяев вперёд. Это была единственная шайба «Коламбуса», забитая не россиянином, так как в концовке периода упрочил лидерство «Блю Джекетс» Иван Проворов, совершив хлёсткий бросок с ползоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Рейнджерс» делали попытки, чтобы отыграться, оставляя оголённой зону обороны. Этим периодически пользовался «Коламбус» и проводил очень опасные контратаки, где самым активным был Егор Чинахов. Но забросить ему сегодня не удалось.

Таким образом, «Коламбус» прервал десятиматчевую серию побед «Рейнджерс», а основную лепту в эту победу внесли россияне, организовавшие три шайбы из четырёх.