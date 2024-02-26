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Бадюков: Хуснутдинов хочет в НХЛ, но мы считаем, будет правильно остаться ещё на год здесь

Бадюков: Хуснутдинов хочет в НХЛ, но мы считаем, будет правильно остаться ещё на год здесь
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Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков рассказал о будущем в клубе нападающего Марата Хуснутдинова.

«С Хуснутдиновым договорились в ближайшие два-три дня мы всё проговорить, мы сделаем своё предложение. Понятно, что он хочет попробовать себя за океаном. Никто это право у него не отбирал, но мы считаем, и он это знает, что будет правильно, если он останется здесь ещё на сезон. Он заканчивал сезон капитаном, как лидер показал себя с очень хорошей стороны, и эта роль ему очень зашла. И в СКА он тоже был капитаном, показывал хороший уровень игры.

Это качественный центр, быстрый, который может и против габаритных команд показывать конкурентную борьбу за шайбу, не чурается силовой борьбы, отрабатывает в обороне, старается грамотно использовать и своих крайних нападающих. Конечно, будет правильнее ему остаться, но давайте подождём, что он сам решит», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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