Бадюков: Мичков знает, что в «Сочи» его всегда ждут, не от нас зависит, уедет ли он

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков заявил, что будущее нападающего Матвея Мичкова в сочинском клубе зависит от его договорённостей с руководством СКА. 19-летний нападающий провёл сезон в составе «Сочи» на правах аренды из СКА.

«Мичков в аренде до 30 апреля, сейчас он тренируется. Мы собираемся 11 марта на лагерь, потом он возвращается в Петербург. Не от нас зависит, уедет ли он, а от Санкт-Петербурга и его договорённостей с Матвеем. Матвей знает, что мы его всегда ждём. За этим игроком везде следят, популярность у него сумасшедшая», — передаёт слова Бадюкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В 47 матчах за «Сочи» в текущем сезоне Мичков набрал 41 (19+22) очко.