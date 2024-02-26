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Патрик Кейн — об овациях в его честь: моё сердце всегда будет с Чикаго

Патрик Кейн — об овациях в его честь: моё сердце всегда будет с Чикаго
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Нападающий «Детройта» Патрик Кейн поделился эмоциями после матча с «Чикаго» (3:2 ОТ), в котором американец стал автором победного гола в овертайме. В первом коммерческом перерыве матча на медиакубе арены показали трогательное видео с благодарностью Кейну за многолетнюю игру в составе «Чикаго». В ответ американец благодарил публику, устроившую стоячие овации.

«У меня сейчас очень много эмоций. Это было нечто особенное. Я сделал уже несколько кругов почёта, но ребята продолжали говорить, чтобы я сделал ещё один и ещё один. Я хотел сказать фанатам, что моё сердце всегда будет с Чикаго. Это были незабываемые годы, сколько бы их ни было. Это было великолепно», – цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.

Кейн выиграл три Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013, 2015).

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 02:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Спронг (Фишер, Фаббри) – 19:19     1:1 Энтвистл (Донато, Джонсон) – 23:29     2:1 Фолиньо (Бедард, Джонс) – 37:52 (pp)     2:2 Дебринкэт (Кейн, Гостисбер) – 55:44     2:3 Кейн (Дебринкэт) – 61:43    
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