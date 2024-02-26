Патрик Кейн — об овациях в его честь: моё сердце всегда будет с Чикаго

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн поделился эмоциями после матча с «Чикаго» (3:2 ОТ), в котором американец стал автором победного гола в овертайме. В первом коммерческом перерыве матча на медиакубе арены показали трогательное видео с благодарностью Кейну за многолетнюю игру в составе «Чикаго». В ответ американец благодарил публику, устроившую стоячие овации.
«У меня сейчас очень много эмоций. Это было нечто особенное. Я сделал уже несколько кругов почёта, но ребята продолжали говорить, чтобы я сделал ещё один и ещё один. Я хотел сказать фанатам, что моё сердце всегда будет с Чикаго. Это были незабываемые годы, сколько бы их ни было. Это было великолепно», – цитирует Кейна пресс-служба НХЛ.
Кейн выиграл три Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2010, 2013, 2015).
- 26 февраля 2024
-
16:27
-
16:10
-
15:55
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:40
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:40
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:55
-
10:40
-
10:39
-
10:20
-
10:15