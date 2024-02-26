«Что-то должно случиться». Фёдоров рассказал, на что он надеется в серии с «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал попадание на ярославский «Локомотив» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Первый раунд с «Локомотивом» – как не допустить у команды мыслей, что мы проходили эту команду три года подряд? Вот вы задали вопрос, и в наших головах это возникло, а мне теперь придётся отвечать за всю нашу команду. Что было раньше, то было раньше. Я не думаю, что кто-то из нас или ребят думает, что это та же команда, которую можно с наскока легко обыграть. По-моему, наши матчи складывались так, что преимущество у нашего соперника.

Плей-офф – это другая стадия чемпионата. И здесь я надеюсь на наш опытный коллектив, и, конечно, на определённую мудрость в игре в тех моментах, когда мы контролируем или не контролируем шайбу. В принципе нам все системы понятны, но вы задавали последние несколько вопросов, и я отвечал про концентрацию. Этого нам не хватает на все 60 минут. Сезон был достаточно неоднозначный, было мало победных серий, играли волнами. Можно сказать, что эта ситуация не в нашем активе. Тем не менее я много раз говорил и сейчас повторюсь, что я знаю наш коллектив и знаю наш характер. Но мне откровенно кажется, что должно случиться что-то, чтобы мы обрели тот инстинкт, о котором вы хотели бы услышать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, серия между «Локомотивом» и ЦСКА начнётся с двух игр в Ярославле. Первый матч состоится 29 февраля.