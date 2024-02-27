Пастрняк стал четвёртым игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 700 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» принимает «Бостон Брюинз». После завершения первого периода гости впереди — 1:0.

Счёт в матче открыл чешский нападающий Давид Пастрняк, для которого набранное очко стало 700-м за карьеру в клубе и лиге. Пастрняк стал всего 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб. Стоит заметить, что на покорение этой отметки Давид затратил всего 652 матча, что является четвёртым результатом в истории клуба.

Пастрняк стал четвёртым игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 700 очков. Рекорд принадлежит Филу Эспозито (447), второе место занимает Бобби Орр (518), топ-3 замыкает Рик Миддлтон (639).

За карьеру в НХЛ Давид сыграл 652 матча, в которых забросил 338 шайб и сделал 362 результативные передачи.