Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб

Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб
Давид Пастрняк
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» принимает «Бостон Брюинз». В ходе первого периода гости впереди — 1:0.

Счёт в матче открыл чешский нападающий Давид Пастрняк, для которого набранное очко стало 700-м за карьеру в клубе и лиге. Пастрняк стал всего 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку (1506), второе место занимает Джонни Буцик (1339), топ-3 замыкает Патрис Бержерон (1040). Отметку в 1000 очков также преодолел занимающий четвёртую позицию Фил Эспозито (1012). Пятёрку лучших замыкает Брэд Маршан (914), являющийся лучшим бомбардиром в истории американской команды среди её действующих игроков.

Выше Пастрняка в списке лучших бомбардиров в истории клуба также следуют Рик Миддлтон (898), Бобби Орр (888), Уэйн Кэшман (793) и Давид Крейчи (786).

Материалы по теме
НХЛ создала новый турнир. Почему там не нашлось места не только России, но и Чехии?
НХЛ создала новый турнир. Почему там не нашлось места не только России, но и Чехии?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android