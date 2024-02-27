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Пастрняк стал 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сиэтл Кракен» принимает «Бостон Брюинз». В ходе первого периода гости впереди — 1:0.

Счёт в матче открыл чешский нападающий Давид Пастрняк, для которого набранное очко стало 700-м за карьеру в клубе и лиге. Пастрняк стал всего 10-м игроком в истории «Бостона», набравшим 700 очков за клуб.

Клубный рекорд принадлежит Рэю Бурку (1506), второе место занимает Джонни Буцик (1339), топ-3 замыкает Патрис Бержерон (1040). Отметку в 1000 очков также преодолел занимающий четвёртую позицию Фил Эспозито (1012). Пятёрку лучших замыкает Брэд Маршан (914), являющийся лучшим бомбардиром в истории американской команды среди её действующих игроков.

Выше Пастрняка в списке лучших бомбардиров в истории клуба также следуют Рик Миддлтон (898), Бобби Орр (888), Уэйн Кэшман (793) и Давид Крейчи (786).