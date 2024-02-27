Макдэвид отдал 70 голевых передач быстрее всех за последние 18 лет, рекорд — у Гретцки

Сегодня, 27 февраля, в канадском городе Эдмонтон на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтоном» и «Лос-Анджелесом». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид отметился в игре двумя результативными передачами. Таким образом, канадский форвард записал на свой счёт 70-й ассист в нынешнем сезоне. Для этого нападающему понадобилось 54 встречи. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг данного показателя быстрее всех с сехона-1995/1996, когда Марио Лемье сделал это за 50 матчей. На второй строчке по этому показателю — Адам Оутс (45). Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (36).