Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Лос-Анджелес Кингз». В ходе второго периода счёт равный — 1:1.

В составе хозяев отличился Зак Хайман, которому ассистировал Коннор Макдэвид. Благодаря результативной передаче капитан «Эдмонтона» в восьмом сезоне кряду достиг отметки в 90 (21+69) очков в регулярном чемпионате. Таким образом Макдэвид стал первым игроком НХЛ в XXI веке с восемью сезонами кряду с 90+ очками.

Вообще же Коннор стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, которому удалось набрать как минимум 90 очков в восьми сезонах подряд. Рекорд по числу сезонов подряд с 90 очками принадлежит Уэйну Гретцки (13 сезонов, 1979-1992). Следом идут Майк Босси (9, 1977 — 1986), Яри Курри (1982 — 1990), Дэйл Хаверчук (1981 — 1989) и Марсель Дионн (1978 — 1986, все трое — по 8).