Александр Никишин установил рекорд СКА по передачам и очкам среди защитников

22-летний российский защитник СКА Александр Никишин установил два рекорда клуба с берегов Невы.

Никишин стал лучшим защитником-ассистентом в истории СКА. На счету Александра 87 голевых передач в 148 играх в составе армейцев. Предыдущим рекордсменом был Динар Хафизуллин, который 86 раз ассистировал партнерам.

Также игрок обороны стал новым лучшим защитником-бомбардиром СКА в регулярных чемпионатах. Он достиг отметки в 111 (28+83) баллов и обошёл предыдущего рекордсмена среди хоккеистов его амплуа – Дмитрия Калинина, который набрал 110 (41+69) очков за армейцев в регулярках.

Отметим, что нынешний контракт Никишина с клубом рассчитан до 30 апреля 2025 года.

СКА начнёт плей-офф на домашней площадке 1 марта. Соперником питерцев будет «Торпедо».