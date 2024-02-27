Игры «Норильск» — «Рубин» в плей-офф ВХЛ из-за непогоды перенесены на один день

Третий и четвёртый матчи 1/8 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги между «Норильском» и «Рубином» сдвинуты на один день из-за непогоды, сообщает пресс-служба ВХЛ.

«В связи с неблагоприятными метеоусловиями и закрытием аэропорта в г. Норильске лига в соответствии со статьей 44 Регламента «OLIMPBET ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2023/2024 приняла решение о переносе матчей серии 1/8 финала Второго этапа Соревнования № 5 и № 13 между командами ХК «Норильск» (г. Норильск) и «Рубин» (г. Тюмень) на 28 и 29 февраля 2024 года», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, в первой встрече победу одержал ХК «Норильск» со счётом 3:2. Во второй игре хозяева поля взяли реванш со счётом 5:1. Ответные матчи в Норильске должны были пройти 27 и 28 февраля.

Отметим, что «Рубин» по итогам регулярки ВХЛ занял второе место, после 56 встреч набрав 84 балла. «Норильск» же стал 15- с 64 очком в активе.