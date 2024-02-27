Только у одного клуба КХЛ посещаемость уменьшилась в сравнении с прошлым сезоном

Посещаемость 21 клуба КХЛ из 22-х, которые выступали в прошлом сезоне, увеличилась спустя год, сообщает Metaratings.ru. Единственная команда, чья аудитория упала – это «Ак Барс» (-367 зрителей). Однако это падение связано с тем, что последние четыре матча регулярки казанцы провели не на «Татнефть Арене», а во Дворце спорта, вмещающем 3,5 тысячи человек.

Наибольший прирост посещаемости показала «Сибирь». За год среднее количество зрителей увеличилось на 4821 из-за переезда команды на новую арену. Более чем на 2000 зрителей аудитория увеличилась у минского «Динамо» (+3566), «Спартака» (+2689), «Металлурга» (+2604) и СКА (+2377).

Фото: Metaratings.ru

Напомним, накануне, 26 февраля, завершился регулярный чемпионат Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024.

По итогам регулярки определились 16 команд, попавшие в плей-офф. На Западе это московское «Динамо», СКА, «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо». В розыгрыш Кубка Гагарина от Восточной конференции попали «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор», «Лада» и «Амур». Обладателями Кубка Континента стало московское «Динамо».

Матчи первого раунда Кубка Гагарина стартуют 29 февраля.

