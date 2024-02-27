Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мы движемся в правильном направлении, хороший год». Защитник «Куньлуня» об итогах сезона

«Мы движемся в правильном направлении, хороший год». Защитник «Куньлуня» об итогах сезона
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Куньлуня» Райан Спроул подвёл итоги сезона для китайского клуба.

«У нас были взлёты и падения на протяжении всего сезона. После побед в таких матчах, как сегодняшний, голову посещают мысли, что мы должны были выигрывать больше. Ещё бы парочку побед, и мы были бы в игре. Нам нужно было играть стабильнее.

Тяжёлый календарь осенью подпортил сезон? Не думаю, что это имело значение. Мы все профессионалы, и нам нужно уметь побеждать в любых ситуациях. Мы не думали об этом, просто выходили и играли. Возможно, нам было чуть тяжелее, но я бы не считал это оправданием. У нас были как хорошие матчи, так и плохие. Нам не хватило стабильности.

Это первый раз за лет пять-шесть, когда мы заканчиваем девятыми. Давненько такого не было. Неплохо, что мы улучшили положение в таблице. Хотя, как я и сказал, нам не хватило нескольких побед, чтобы побороться за восьмёрку. Но мы движемся в правильном направлении, это был хороший год», — сказал Спроул в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Райаном Спроулом читайте на «Чемпионате»:
«Хотят ли игроки «Куньлуня» вернуться в Китай? Не думаю». Интервью с защитником «драконов»
Эксклюзив
«Хотят ли игроки «Куньлуня» вернуться в Китай? Не думаю». Интервью с защитником «драконов»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android