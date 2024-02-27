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Интервью с защитником Куньлуня Райаном Спроулом — о победе над СКА, итогах сезона и невызове в сборную Китая на отбор ОИ

«Хотят ли игроки «Куньлуня» вернуться в Китай? Не думаю». Интервью с защитником «драконов»
Дмитрий Сторожев
Райан Спроул
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Один из главных старожилов клуба Райан Спроул считает, что «Ред Стар» комфортно и в Мытищах.

«Куньлунь» лишился шансов на участие в плей-офф задолго до окончания регулярного чемпионата КХЛ, однако сыграл важную роль в гонке за Кубок Континента — 25 февраля «Ред Стар» во второй раз в истории обыграли СКА и буквально вручили приз лучшей команды регулярки московскому «Динамо».

После матча с корреспондентом «Чемпионата» пообщался защитник «драконов» Райан Спроул. В эксклюзивном интервью 31-летний игрок поделился эмоциями от сенсационной победы, рассказал о реакции на невызов в сборную Китая для участия в квалификации к Олимпиаде, а также предположил, что игроки «Куньлуня» не горят желанием играть в Китае.

«Куньлунь» движется в правильном направлении»

— Поделитесь эмоциями от победы в матче со СКА.
— Очень хорошие чувства прямо сейчас. Для нас это был очень важный матч. Кажется, мы вообще впервые сделали такое (на самом деле «Куньлунь» обыгрывал СКА в Санкт-Петербурге в 2020 году, тогда Спроул был автором победной шайбы. — Прим. «Чемпионата»). Знаю, что и для СКА была важная игра — решалось, будут они первыми или вторыми. Хорошая игра в нашем исполнении, у нас тоже были потери в составе, но мы нашли способ победить. Наверное, это причинило боль сопернику. Впечатляющая победа для нас. Жаль, что уже слишком поздно, но всё же.

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— Можете подвести итоги сезона для «Куньлуня»?
— У нас были взлёты и падения на протяжении всего сезона. После побед в таких матчах, как сегодняшний, голову посещают мысли, что мы должны были выигрывать больше. Ещё бы парочку побед, и мы были бы в игре. Нам нужно было играть стабильнее.

— Можно сказать, что тяжёлый календарь осенью подпортил вам сезон?
— Не думаю, что это имело значение. Мы все профессионалы, и нам нужно уметь побеждать в любых ситуациях. Мы не думали об этом, просто выходили и играли. Возможно, нам было чуть тяжелее, но я бы не считал это оправданием. У нас были как хорошие матчи, так и плохие. Нам не хватило стабильности.

— Действительно ли для «Куньлуня» было так важно занять девятое место, как об этом сказал Виктор Игнатьев после матча с «Сочи»?
— Да. Это первый раз за лет пять-шесть, когда мы заканчиваем девятыми. Давненько такого не было. Неплохо, что мы улучшили положение в таблице. Хотя, как я и сказал, нам не хватило нескольких побед, чтобы побороться за восьмёрку. Но мы движемся в правильном направлении, это был хороший год.

«Тот факт, что натурализованных игроков не вызвали в сборную Китая, кое о чём да говорит»

— Никого из «Куньлуня» не вызвали в сборную Китая для участия в квалификации к Олимпиаде. Как вы отреагировали на это?
— Это было довольно тяжело для нас, мы ожидали, что будем частью национальной команды. В итоге получилось так, что у нас был 10-дневный перерыв между матчами, а остальные команды играли в это время. Мы тренировались каждый день, в то время как остальные играли. Когда так много тренировок, это тяжело, это выбивает из ритма. На тот момент это был отстой, но мы хорошо провели последний отрезок сезона. Не попасть в сборную было немного странно, особенно в такое время.

Райан Спроул в сборной Китая на ОИ-2022

Райан Спроул в сборной Китая на ОИ-2022

Фото: photo.khl.ru

— Знаете, почему вас не вызвали?
— Нет, не знаю (смеётся).

— Ходили слухи, что вас и других натурализованных игроков лишили китайских паспортов, хотя в клубе заявили, что это неправда. Что-нибудь слышали об этом?
— Мы, игроки, ничего не знаем об этом. Об этом говорили, но, думаю, это просто слухи, потому что наши паспорта до сих пор у нас. Очевидно, тот факт, что нас не вызвали на квалификацию Олимпиады, кое о чём да говорит, но для игроков это всё за кулисами. Честно, не знаю, получу ли я ещё вызов в сборную Китая, это решать руководству. Но мы будем готовы, если такой поступит. Такое уже происходило, но когда мы получим вызов, то поедем в сборную. Эта ситуация не в наших руках. Просто будем готовы, если понадобимся.

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— У вас истекает контракт. Может ли ситуация со сборной повлиять на ваше будущее место работы?
— Потенциально да. Если вопрос паспорта больше не стоит, мы обсудим это летом и придём к решению. Пока не знаю, как всё сложится. Для меня этот сезон отличался от предыдущих, я помогал команде в большинстве, хотя не так часто в 2024 году. Я привык к этому, немного поменял свою игру. Надеюсь, ко мне будет интерес здесь либо в другом месте в КХЛ. Мне нравится играть в этой лиге, поэтому дождёмся лета и посмотрим, что произойдёт.

— Игроки «Куньлуня» хотели бы вернуться играть в Китай?
— Не думаю. Для нас всё хорошо складывается в Мытищах. Не знаю, собирается ли клуб переехать, но мне кажется, что Мытищи — хорошее место для нас прямо сейчас. Мне кажется, что мы будем и дальше там играть.

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