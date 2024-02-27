Обладатель Кубка Стэнли объяснил, за счёт чего минское «Динамо» может победить московское

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг» и нападающий минского «Динамо» Александр Волков поделился ожиданиями от встречи с московскими одноклубниками в плей-офф КХЛ.

«Мы будем играть против лучшей команды регулярного чемпионата, этим все сказано. Мы можем их обыграть за счёт дисциплины и самоотверженности. У них лучшее большинство, они и в равных составах забивают много. Если мы будем играть структурно, по заданию, без удалений и воспользуемся своими шансами, у нас всё получится», — цитирует Волкова ТАСС.

Напомним, ранее стали известны даты проведения матчей первого раунда плей-офф между московским «Динамо» и их одноклубниками из Минска. Встречи данной серии начнутся на день позже от изначально запланированного.

В истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги соперники встречались однажды. Было это в 2012 году. Тогда москвичи оказались сильнее в четырёх матчах.