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Форвард «Салавата» Дроздов занял 2-е место среди белорусов по количеству очков в регулярке

Белорусский форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов в регулярном сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги набрал 48 (24+24) очков в 65 играх. Таким образом, Дроздов занял второе место в истории среди белорусов по количеству набранных баллов за регулярный сезон КХЛ, сообщает «Белорусский хоккей».

Лидером остаётся натурализованный белорус Шейн Принс, который набрал 49 (25+24) очков в 52 играх за минское «Динамо» в сезоне-2020/2021.

Напомним, уфимский клуб в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 сыграет с челябинским «Трактором». Серия между командами начнётся на домашнем льду клуба из столицы Башкортостана. Первый матч состоится 29 февраля в 17:00 мск.

Ранее «Салават Юлаев» потерял из-за травмы одного из защитников перед стартом Кубка Гагарина.