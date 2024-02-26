«Салават Юлаев» потерял из-за травмы одного из защитников перед стартом Кубка Гагарина

23-летний российский защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин с высокой долей вероятности не примет участия в первых матчах серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с челябинским «Трактором». Об этом рассказал главный тренер уфимцев Виктор Козлов после победы над «Северсталью» (4:3).

«В каком состоянии команда подходит к плей-офф? Как играли, так и подходим. У Зоркина повреждение, не думаю, что он сыграет в первых матчах», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.

Напомним, в нынешнем сезоне Зоркин принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился девятью (5+4) результативными действиями при показателе полезности «+8».

Отметим, что старт серии между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» пройдёт на домашнем льду клуба из столицы Башкортостана. Первый матч состоится 29 февраля.