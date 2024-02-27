Сергей Широков объяснил, за счёт чего «Автомобилист» может обыграть «Ак Барс»

Нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков рассказал, за счёт чего екатеринбургский клуб может обыграть «Ак Барс» в первом раунде плей-офф. Первый матч серии плей-офф состоится в Казани 29 февраля.

«За счёт хорошей игры командной и если забьём больше голов. В плей-офф совсем другая игра, каждый будет биться в кость, кто сильнее, у кого команда более сплочённая, тот и победит», — цитирует Широкова ТАСС.

В сезонной серии регулярки между командами победу одержали казанцы со счётом 3-1. По итогам регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги команды заняли четвёртое и пятое места. Команды в таблице разделили лишь два очка. В прошедшей регулярке КХЛ Широков провёл 57 матчей, в которых набрал 27 (11+16) очков.