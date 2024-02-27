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Кожевников — о финише «Куньлуня» и победе над СКА: на будущий год задел сделали

Кожевников — о финише «Куньлуня» и победе над СКА: на будущий год задел сделали
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление «Куньлуня» в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ.

«Куньлунь»? В чём он себя хорошо показал? Они борются каждый год в начале сезона, но потом завал идёт. Это лет пять уже подряд. Чем она удивила? Меня ничем (смеётся). Знаешь, что команда не попадёт в плей-офф, но поборолись. В конце особенно, два-три матча. Как раньше говорили: надо сыграть первые матчи так, чтобы в состав попасть, в середине надо сыграть так, чтобы зарплату держали, а в конце — чтоб не выгнали! Вот, три матча всего. Так и у «Куньлуня». В последнем матче сезона обыграли СКА? Давайте спрогнозируем: на будущий год задел сделали», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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