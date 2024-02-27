Фальковский рассказал, как габаритная оборона СКА справится с быстрыми игроками «Торпедо»

Защитник СКА Степан Фальковский рассказал, как габаритная оборона армейцев будет справляться с быстрыми форвардами нижегородского «Торпедо» в серии первого раунда плей-офф КХЛ. Средний рост игроков обороны СКА— почти 190 см, средний вес — за 90 кг.

«Всё нормально будет. У защитников есть помощники – нападающие. Они, надеюсь, будут помогать нам против маленьких и быстрых. Будем действовать так, как в регулярке – за счёт хорошей работы. Начинается второй этап, шутки закончились: к каждой игре будем готовиться как к последней», – цитирует Фальковского пресс-служба КХЛ.

Напомним, в прошлом сезоне СКА обыграл «Торпедо» в четырёх матчах серии полуфинала Западной конференции. Первый матч серии текущего плей-офф начнётся 1 марта в Санкт-Петербурге.