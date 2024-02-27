Александр Кожевников назвал пару первого раунда плей-офф КХЛ, за которой будет следить

Двукратный олимпийский чемпион и легендарный хоккеист «Спартака» Александр Кожевников заявил, что будет с интересом следить за серией первого раунда плей-офф между красно-белыми и «Северсталью». Серия начнётся 29 февраля в Москве.

«Какая серия обещает стать самой интересной в первом раунде? Дело вкуса. Я буду смотреть «Спартак». Мне интересно, как он сыграет. А так, там все пары хорошие, все пары достойные. Будут везде сражения», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ обе команды показали себя как результативные и атакующие. В сезонной серии регулярки между командами «Спартак» одержал победу над череповчанами со счётом 3-1.