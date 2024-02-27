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Кожевников поделился ожиданиями от серии «Спартак» — «Северсталь»

Кожевников поделился ожиданиями от серии «Спартак» — «Северсталь»
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ «Спартак» — «Северсталь» и отметил атакующий стиль игры обеих команд.

«Серия «Спартак» — «Северсталь»? Обе команды играют в атаку, дай бог, чтобы всё продолжалось. Но там и ответственность будет другая. Самое главное, чтобы травм не было. И вот как команды сыграют, будет от вратарей многое зависеть», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Серия между командами начнётся 29 февраля в Москве. В сезонной серии регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 «Спартак» одержал победу над «Северсталью» со счётом 3-1.

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