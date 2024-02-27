Генменеджер НХЛ назвал абсурдной запрашиваемую «Питтсбургом» цену на Джейка Гюнцеля

Один из генеральных менеджеров клубов НХЛ назвал абсурдной запрашиваемую «Питтсбургом» цену на нападающего Джейка Гюнцеля, сообщет журналистка ESPN Эмили Каплан.

Сообщается, что «Пингвинз» просят за Гюнцеля несколько пиков первого раунда или пик первого раунда и эквивалент в виде топ-проспектов или игроков основного состава. Отмечается, что ряд клубов НХЛ проявляют активный интерес к форварду, который минимум до 8 марта находится в списке травмированных.

Ранее сообщалось, что к игроку проявляют интерес «Вегас Голден Найтс», «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

В текущем сезоне Гюнцель принял участие в 50 матчах, в которых набрал 52 (22+30) очка при показателе полезности «+9».