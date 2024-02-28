Барбашёв убежал один на один с Самсоновым и открыл счёт в матче «Торонто» — «Вегас»

В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вегас Голден Найтс».

На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу «рыцарей».

Первую шайбу в этом матче забосил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, во втором периоде убежав один на один со своим соотечественником — голкипером «Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым — и не оставив шансов последнему.

«Чемпионата» предлагает посмотреть видео 14-й шайбы Барбашёва в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего нападающего, с учётом этой игры, 35 (14+21) очков в 59 матчах.