Барбашёв убежал один на один с Самсоновым и открыл счёт в матче «Торонто» — «Вегас»
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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вегас Голден Найтс».
На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу «рыцарей».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Амадио, Теодор) – 29:11 0:2 Морелли (Теодор, Ремпал) – 32:20 1:2 Бертуцци (Маккейб, Нюландер) – 37:43 1:3 Карлссон (Маршессо) – 39:09 1:4 Маршессо (Карлссон) – 50:50 2:4 Ривз (Хольмберг) – 54:35 2:5 Маршессо (Пьетранджело) – 58:23 2:6 Руа (Теодор, Макнэбб) – 59:29
Первую шайбу в этом матче забосил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, во втором периоде убежав один на один со своим соотечественником — голкипером «Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым — и не оставив шансов последнему.
«Чемпионата» предлагает посмотреть видео 14-й шайбы Барбашёва в нынешнем сезоне:
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего нападающего, с учётом этой игры, 35 (14+21) очков в 59 матчах.
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