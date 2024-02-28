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Барбашёв убежал один на один с Самсоновым и открыл счёт в матче «Торонто» — «Вегас»

Барбашёв убежал один на один с Самсоновым и открыл счёт в матче «Торонто» — «Вегас»
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В эти минуты в Торонто (Канада) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Вегас Голден Найтс».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 3:1 в пользу «рыцарей».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Барбашёв (Амадио, Теодор) – 29:11     0:2 Морелли (Теодор, Ремпал) – 32:20     1:2 Бертуцци (Маккейб, Нюландер) – 37:43     1:3 Карлссон (Маршессо) – 39:09     1:4 Маршессо (Карлссон) – 50:50     2:4 Ривз (Хольмберг) – 54:35     2:5 Маршессо (Пьетранджело) – 58:23     2:6 Руа (Теодор, Макнэбб) – 59:29    

Первую шайбу в этом матче забосил российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, во втором периоде убежав один на один со своим соотечественником — голкипером «Мэйпл Лифс» Ильёй Самсоновым — и не оставив шансов последнему.

«Чемпионата» предлагает посмотреть видео 14-й шайбы Барбашёва в нынешнем сезоне:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету 28-летнего нападающего, с учётом этой игры, 35 (14+21) очков в 59 матчах.

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