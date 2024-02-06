Форвард «Вегаса» рассказал, как в команде относятся к Ивану Барбашёву

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался о том, как проходил процесс адаптации его 28-летнего соотечественника Ивана Барбашёва.

«Пришлось ли помогать Барбашёву, когда его обменяли в «Вегас»? Особо нет. Он сразу нашёл себя, нашёл общий язык с коллективом, со всеми ребятами. Никаких проблем, сложностей не возникло.

«Вегасу» ради Барбашёва пришлось расстаться с Райлли Смитом, одним из старожилов и лидеров клуба, и теперь на Ваню рассчитывают как на лидера? Я не знаю, кого, как и куда пришлось обменять, но ощущается, конечно, что Ваня занимает лидерские позиции в нашей команде и показывает, доказывает это как на льду, так и за его пределами», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: