31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Баффало»

В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.
В первом периоде на гол Дилана Козенса в большинстве на десятой минуте «Пантерз» ответили заброшенными шайбами Сэма Беннетта на 13-й минуте и Мэттью Ткачука на 16-й минуте при численном преимуществе. На 50-й минуте Брэндон Монтур вновь реализовал большинство, увеличив разрыв в счёте до двух шайб. На 53-й минуте Тейдж Томпсон смог сократить отставание «Баффало».
В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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