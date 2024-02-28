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31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Баффало»

31 сейв Бобровского принёс «Флориде» победу над «Баффало»
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В ночь с 27 на 28 февраля мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Баффало Сэйбрз». Победу со счётом 3:2 одержали хозяева площадки.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
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В первом периоде на гол Дилана Козенса в большинстве на десятой минуте «Пантерз» ответили заброшенными шайбами Сэма Беннетта на 13-й минуте и Мэттью Ткачука на 16-й минуте при численном преимуществе. На 50-й минуте Брэндон Монтур вновь реализовал большинство, увеличив разрыв в счёте до двух шайб. На 53-й минуте Тейдж Томпсон смог сократить отставание «Баффало».

В составе «Флориды» полный матч провёл российский голкипер Сергей Бобровский, на счету которого 31 отражённый бросок и показатель надёжности 93,94%.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Козенс (Гринвей, Пауэр) – 09:25 (pp)     1:1 Беннетт (Казинс, Монтур) – 12:54     2:1 Ткачук (Вераге, Монтур) – 15:36 (pp)     3:1 Монтур (Ткачук, Райнхарт) – 49:41 (pp)     3:2 Томпсон (Далин, Так) – 52:44    
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