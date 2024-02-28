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«Каролина» обыграла в гостях «Миннесоту» благодаря шайбе Свечникова и 28 сейвам Кочеткова

«Каролина» обыграла в гостях «Миннесоту» благодаря шайбе Свечникова и 28 сейвам Кочеткова
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Российский нападающий гостей Андрей Свечиников отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Его соотечественник и одноклубник Пётр Кочетков отразил 28 бросков по своим воротам.

Также в составе «Харрикейнз» шайбами отметились Джордан Стаал и Стефан Ноэсен.

У «Миннесоты» отличились Коннор Дьюар и Юнас Бродин.

«Ураганы» набрали 76 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Миннесота» осталась с 62 очками и делит с «Сент-Луис Блюз» девятую строчку Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 февраля 2024, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Дьюар (Чисхольм, Хартман) – 10:10     1:1 Стаал (Мартинук, Славин) – 15:26     2:1 Бродин (Дьюхейм, Хартман) – 19:39     2:2 Свечников (Джарвис, Стаал) – 39:35     2:3 Ноэсен (Друри, Терявяйнен) – 51:02    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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