«Каролина» обыграла в гостях «Миннесоту» благодаря шайбе Свечникова и 28 сейвам Кочеткова

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» уступила «Каролине Харрикейнз» (2:3).

Российский нападающий гостей Андрей Свечиников отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Его соотечественник и одноклубник Пётр Кочетков отразил 28 бросков по своим воротам.

Также в составе «Харрикейнз» шайбами отметились Джордан Стаал и Стефан Ноэсен.

У «Миннесоты» отличились Коннор Дьюар и Юнас Бродин.

«Ураганы» набрали 76 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Миннесота» осталась с 62 очками и делит с «Сент-Луис Блюз» девятую строчку Запада.

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