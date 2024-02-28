Комиссионер НХЛ Беттмэн высказался о ситуации с посещаемостью «Виннипега»

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал слова председателя правления «Виннипег Джетс» Марка Чипмана об угрозе для будущего канадского клуба из-за низкой посещаемости.

«Я считаю, что база абонементов и посещаемость вернутся на прежний уровень. В 2011 году я говорил, что для того, чтобы всё работало хорошо, арена должна быть заполнена, и это правда. Я знаю, что Марк Чипман и владелец «Джетс» Дэвид Томсон не заинтересованы в простом выживании в НХЛ, они хотят преуспевать в соответствии с тем, как команда играет в этом году. И они с этим разберутся. Я не считаю это кризисом, и верю, что, как и в случае с любой командой на любом рынке, необходимо сотрудничество между сообществом, фанатами и клубом. И я верю, что в конечном итоге это произойдёт.

Виннипег — сильный рынок НХЛ. Владельцы взяли на себя чрезвычайные обязательства перед «Джетс», перед ареной, перед городом, когда привлекли сотни миллионов долларов. Я не понимаю, почему люди сейчас предполагают, что есть угроза для клуба», — цитирует Беттмэна сайт НХЛ.