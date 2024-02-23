Председатель правления «Виннипега»: будущее клуба под угрозой из-за низкой посещаемости

Председатель правления «Виннипег Джетс» Марк Чипман заявил The Athletic об угрозе для будущего клуба из-за низкой посещаемости.

Играя на арене, которая вмещает 15 225 болельщиков, «Джетс» в этом сезоне заполняют лишь 87,4% мест, что является третьим самым низким показателем в лиге. Их общая средняя посещаемость составляет 13 306 человек, что является самой низкой среди всех команд НХЛ, за исключением «Аризоны Койотс», которые играют на студенческом стадионе. И это несмотря на то, что «Виннипег» является одной из самых успешных команд Западной конференции нынешнего сезона.

По данным клуба, количество абонементов клуба всего за три года сократилось на 27%, упав с 13 000 до 9500.

«Мы должны вернуться к показателю в 13 000. То, что мы имеем сейчас, не будет работать в долгосрочной перспективе», — заявил Чипман.

Марк Чипман также сообщил, что лично звонил владельцам истёкших абонементов и просил их вернуться.

«Когда я впервые начал это делать, я не был уверен, с чем столкнусь, но это было нетрудно. Они говорили: «Послушайте, я хочу вернуться, но у меня двое детей, 9 и 11 лет. Они играют в хоккей. Я не могу посещать столько игр». И я это понимаю. Мы понимаем», — сказал Чипман.

«Виннипег» имеет в активе 73 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.