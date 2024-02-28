Кросби стал девятым игроком в истории НХЛ, кто набрал 1000 очков в равных составах

В Ванкувере закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Капитан «пингвинов» Сидни Кросби отметился в игре двумя результативными передачами, одна из которых была сделана при игре в равных составах. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 36-летний канадский форвард набрал своё 1000-е очко при игре в равных составах и стал девятым, кто добрался до этой отметки в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (1818), на втором месте — Яромир Ягр (1296), третий — Горди Хоу (1250).

Всего на счету Кросби в нынешнем сезоне 56 сыгранных встреч, в которых форвард набрал 62 (32+30) очка.