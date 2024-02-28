«Результатом довольны быть не можем». Фастовский — об итогах сезона для «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался об итогах сезона для новосибирского клуба.

«Ожидали, что нам удастся попасть в плей-офф. Не получилось по разным причинам. Мы результатом довольны быть не можем, и понятно почему. Фамилии трудно называть. Какое-то направление мы выбирали, всё-таки больше играть в атакующий хоккей. В этом и была направленность по подбору тренера. С тренером не очень сложилось. Всё равно вот это направление развития хоккея в сторону атаки уже никуда не денешь. Это уже тренд во всём мире. От него уже никуда не уйти. Прагматизм в хоккее явно уходит, это становится очевидно. Болельщики хотят видеть забитые голы, игру в атаке. Очень многие команды в этом стиле пытаются играть, что в целом радует. Не получилось с тренером по различным причинам. Довольно быстро мне стало понятно, что работа и направленность не складывается. Поэтому всё-таки мы надеялись, что удастся исправить ситуацию. Но не удалось.

Травма Мёрфи очень сильно подкосила игру. Базовое, зачем мы его брали, — это игра в большинстве. Когда человек выбывает почти на три месяца… Кому-то из молодых ребят повезло, что удалось попытаться занять это место. Но они ещё не готовы. Ключевой момент — лишение клуба четырёх очков. Это не могло не сказаться на итоговом результате», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.