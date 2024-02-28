Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фастовский рассказал о переговорах «Сибири» с Андреоффом и хоккеистом системы «Торонто»

Фастовский рассказал о переговорах «Сибири» с Андреоффом и хоккеистом системы «Торонто»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о переговорах про контракты с форвардом Энди Андреоффом и нападающим системы «Торонто Мэйпл Лифс» Дмитрием Овчинниковым, который уже выступал за новосибирский клуб ранее.

«Переговоры по продлению контрактов с игроками? Ведутся, но сейчас пока мы говорим только с ОСА. Я веду переговоры. По Михееву информация о переговорах не соответствует действительности, а по Энди [Андреоффу], надеюсь, что всё сложится.

Переговоры с Дмитрием Овчинниковым? Мы очень сильно рассчитываем, что удастся это сделать. Общаемся с его агентом. Очень бы хотели, чтобы он вернулся», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее Фастовский высказался про обмены Николая Прохоркина в «Авангард» и Никиты Сетдикова в «Нефтехимик».

Материалы по теме
«Совершенно не жалею». Фастовский — про обмены Прохоркина и Сетдикова из «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android