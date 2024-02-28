Фастовский рассказал о переговорах «Сибири» с Андреоффом и хоккеистом системы «Торонто»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал о переговорах про контракты с форвардом Энди Андреоффом и нападающим системы «Торонто Мэйпл Лифс» Дмитрием Овчинниковым, который уже выступал за новосибирский клуб ранее.

«Переговоры по продлению контрактов с игроками? Ведутся, но сейчас пока мы говорим только с ОСА. Я веду переговоры. По Михееву информация о переговорах не соответствует действительности, а по Энди [Андреоффу], надеюсь, что всё сложится.

Переговоры с Дмитрием Овчинниковым? Мы очень сильно рассчитываем, что удастся это сделать. Общаемся с его агентом. Очень бы хотели, чтобы он вернулся», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Ранее Фастовский высказался про обмены Николая Прохоркина в «Авангард» и Никиты Сетдикова в «Нефтехимик».