«Совершенно не жалею». Фастовский — про обмены Прохоркина и Сетдикова из «Сибири»

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский высказался про обмены Николая Прохоркина в «Авангард» и Никиты Сетдикова в «Нефтехимик».

«Я не жалею ни об одном из обменов. Поскольку слишком много в этих обменах было нехоккейного. Совершенно не жалею. Здесь другая история, она очень разная по этим двум ситуациям. Это долгая тяжёлая работа с агентами, с разными выяснениями отношений. Нужно было это сделать.

Прохоркин вносил сумятицу в коллектив? Не хочу выносить сор из избы. Это внутренние отношения в клубе. Было много факторов, чтобы обмен произошёл», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.