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«Ход был правильный». Фастовский — о приглашении Худобина в «Сибирь»

«Ход был правильный». Фастовский — о приглашении Худобина в «Сибирь»
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский оценил подписание контракта с голкипером Антоном Худобиным.

«Приглашение Худобина оправдалось? Оправдалось, не знаю, кто что думал, мы составили план перед его приглашением, понимали примерное количество матчей, которые он сыграет, поэтому ход был правильный», — передаёт слова Фастовского корреспондент Чемпионата Максим Макаров.

37-летний вратарь в сезоне-2023/2024 за «Сибирь» сыграл пять встреч, в которых отразил 90% бросков при коэффициенте надёжности 2,81.

«Сибирь» с 67 очками заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Кирилл Фастовский рассказал, что спортивный директор клуба Сергей Климович покинул команду из-за истории с лишением четырёх очков.

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