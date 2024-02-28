«Команда просела». Капитан «Сибири» — о лишении четырёх очков

Капитан «Сибири» Никита Коротков подвёл итоги сезона для новосибирского клуба.

«Я не скажу, что сезон получился для меня пустым. Понятно, что я провёл 30 игр — четыре в начале сезона и потом ещё пропустил три месяца. Когда я окончательно вышел играть, ещё нужно было время, чтобы набрать форму через игры, вообще вспомнить и понять, как это всё. Не считаю, что пустой сезон. В психологическом и моральном плане стал гораздо мудрее. Считаю, это сложный период для любого человека — связан ты со спортом или просто случилась такая ситуация в жизни. Когда ты это проходишь, становишься психологически здоровее.

Как коллектив переживал сезон? Могу ответить только по тому периоду времени, когда целостно был в команде. Первые полсезона я, конечно, был в раздевалке, но не так часто был рядом с командой: свои процедуры, свои обследования, отдельно тренировки. Не был в команде так, чтобы всё знать.

Снятие очков бьёт по команде, бьёт по морали, по психологии. Команда просела — это было видно и по результатам, и по раздевалке: по эмоциональному настрою. Потом мы собраний десять с руководством провели, и отдельно с пацанами, и местные, и неместные — все вместе. Антон Худобин помог мне в этом плане. Товарищ уже долгое время в хоккее. Он знает, как вести себя в разных ситуациях. Были у него такие же ситуации в другие командах. В НХЛ, он мне рассказывал лично. Мы собирали потом ребят, разговаривали. Это были собрания не в пределах стадиона. Пытались как-то донести. Если у кого-то есть какие-то вопросы друг к другу — чтобы это не замалчивалось, чтобы мы были чисты и открыты друг к другу. В конце концов после этого собрания у нас всё пошло.

Если бы сезон продлился, «Сибирь» бы попала в плей-офф? Можно говорить хоть сколько. У нас 68 игр. У нас нет 73 или 75 игр.

Много перестановок по ходу сезона? У нас одна система. Есть какая-то «химия» между ребятами. Кто-то больше с кем-то общается, кто-то чуть меньше. У кого-то чуть лучше отношения, у кого-то похуже. Но, опять же: у нас одна система. Мы можем любым заменить любого игрока. Кому-то удобнее слева, кому-то справа. Не всегда это хорошо или плохо, когда ты играешь с одними и теми же ребятами. Это может принести результат. Но, когда он пропадает, приходится встряхивать», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.